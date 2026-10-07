Trotta: "Allegri ora deve fare un cambio di marcia! Il Napoli non può essere questo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Ivano Trotta, ex calciatore del Napoli:

"Il mio gol al Frosinone in Serie B? Quel mio gol è stato importante, oltre la bellezza del gesto tecnico erano anche gli ultimi minuti di quella sfida. Il Genoa perse a Torino e noi arrivammo secondi.

La Nazionale? Sottolineo che non pensavo che i giovani potessero avere questo impatto importante. Mi sono divertito a vedere la Nazionale. Questo nuovo ciclo è ripartito al posto giusto. Non bisogna avere paura. Non penso che sia ancora quella Nazionale aggressiva che tutti vorremmo vedere. Ma tutto sommato si può stilare un bilancio positivo, nonostante ci siano ancora personaggi di vecchio stampo al potere della Nazionale. Mantenendo la vecchia mentalità, Mancini ha dimostrato di avere un impatto importante.

I giocatori del Napoli come si sono comportati? De Bruyne, Vergara, Hojlund hanno giocato bene. Hanno dimostrato di essere in forma. Mi aspettavo questa partenza del Napoli, senza calcio spumeggiante, non so se riuscirà a farlo in futuro. Il Napoli non può essere questo. Vero che il mercato è stato fermo, ma Allegri ora deve fare un cambio di marcia.

L'aspetto da migliorare? Il coinvolgimento, di essere più spregiudicati. Il Napoli si è affidato sempre alle giocate dei singoli, ma deve esserci un gioco, una filosofia. È una questione di mentalità. Non conosco i giocatori del Como, ma non cambia nulla quando si interscambiano. Non c'è differenza. Il Napoli deve avere un'identità ben precisa. E oggi è lontano da questo.

Se mi aspetto una svolta? Ce l'aspettiamo, il Napoli è una squadra troppo importante. Ma deve avvenire dietro principi definiti"