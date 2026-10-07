Rientro McTominay, Allegri ha avuto un'idea per Napoli-Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano le ultimissime notizie sulle condizioni di Scott McTominay che dopo il lungo periodo di tempo di recupero, post operazione da aritmia cardiaca, è pronto a tornare a vestire la maglia del Napoli e tutti lo aspettano nel prossimo turno con il Frosinone.

McTominay, oggi il via libera per il rientro

McTominay

C'è grande attenzione su Scott McTominay. Il Napoli attende oggi l'esito degli ultimi passaggi necessari per ottenere l'idoneità al ritorno all'attività agonistica dopo l'ablazione alla quale si è sottoposto.

Il via libera dei medici federali dovrebbe essere una formalità come scrive Il Mattino e permetterebbe allo scozzese di tornare ufficialmente a disposizione di Allegri. Naturalmente non sarà ancora al top della condizione.

Ma c'è un'idea del Napoli perché Allegri starebbe pensando di portarlo almeno in panchina contro il Frosinone, anche per dare un segnale positivo e di unione a tifosi e squadra dopo una sosta caratterizzata da diverse difficoltà.

Solo i prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa accadrà a McTominay.