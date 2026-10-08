Messaggio di De Bruyne ad Allegri: è convinto che debba costruire la squadra attorno a lui!

Kevin De Bruyne è rientrato a Napoli dopo l'impegno con la Nazionale belga. Se in questo avvio di stagione era apparso sottotono, con il Belgio KDB ha dimostrato a tutti di essere ancora un campione e di poter giocare ad altissimi livelli se messo nella posizione giusta in mezzo al campo.

Messaggio di De Bruyne ad Allegri

"Lo stile di gioco di Van Bommel mi si addice di più", aveva detto De Bruyne dopo la doppietta contro la Turchia. E secondo quanto riporta oggi Il Mattino, quelle dichiarazioni erano un chiaro messaggio ad Allegri.

Non solo. Il Mattino scrive, sempre a proposito di De Bruyne: "è ancora convinto che un allenatore debba costruire la propria squadra attorno a lui". Staremo a vedere, adesso, se Allegri avrà recepito il messaggio e se si prodigherà per disegnare un Napoli più confacente alle qualità del centrocampista belga.