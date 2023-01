Ventura: "Il Napoli ha la gioia di giocare a calcio: non sono più una sorpresa"

Calcio Napoli - Gian Piero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Spesso si vede il calcio come le figurine, un calciatore forte si vede in allenamento ed in un gruppo. Elmas non ha sbagliato una partita finora. Il Napoli gioca a calcio e diverte. Parliamo di una squadra che perde solo una gara, ci sono i presupposti per qualcosa d'importante. Ho seguito il Napoli con continuità, non mi stupisco del loro rendimento: hanno gioia di giocare a calcio. Prima gli azzurri potevano essere una sorpresa, ora non lo sono più. Parliamo di un club che è una realtà, hanno gioia, spensieratezza, allegria nel giocare. E' stato bravo Spalletti a fare un grande lavoro"