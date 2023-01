Sosa: "Napoli incredibile, ho goduto il doppio: questo show è cominciato il 15 agosto"

Roberto Sosa ha parlato ai microfoni di Terzo tempo in onda su Tele A:

“Per rispetto delle mie convinzioni, non ho visto nessuna altra gara, è stato un Napoli incredibile. Prima di me c'è stato Diego che ha lottato contro la Juventus. Questa partita è un campionato a parte e conferma ciò che il Napoli sta facendo dal 15 agosto, con la 'manita' a Verona. Ci dobbiamo godere il momento, può portare a qualcosa di grande. Non è il 4 gennaio che ha dato una svolta, ma dal 15 agosto che si scrivono pagine. Ho goduto il doppio, ho visto la partita a Milano. L'atteggiamento della Juve dimostra che ha perso in partenza, è stata la chiave del match. Non dobbiamo far passare una cosa non bella come bella: giocare bene a calcio ti porta via tanto tempo, ma la passione del Napoli, quello che ti trasmette, è unico. Mi voglio emozionare con questo”.