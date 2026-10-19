Sabatini svela: "Allegri aveva chiesto quattro acquisti! Esonero inutile, col Venezia ha fatto 29 tiri in porta"
Le Interviste 21:00
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L'ex addetto stampa dell'Inter ai tempi di Ronaldo e attuale opinionista Mediaset, Sandro Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing sul momento delicato della SSC Napoli.
Esonero Allegri Napoli, il parere di Sandro Sabatini
Se le cose non le sapete, ve le dico io: Allegri ha chiesto 4 giocatori e c'era anche che se veniva venduto Lukaku, i soldi sarebbero stati investiti poi per un calciatore come Gabriel Jesus. E guardate caso, parliamo di un giocatore che, guarda caso, ha segnato nel Barcellona nell'ultima partita.
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