Sabatini svela: "Allegri aveva chiesto quattro acquisti! Esonero inutile, col Venezia ha fatto 29 tiri in porta"

L'ex addetto stampa dell'Inter ai tempi di Ronaldo e attuale opinionista Mediaset, Sandro Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing sul momento delicato della SSC Napoli.

Se le cose non le sapete, ve le dico io: Allegri ha chiesto 4 giocatori e c'era anche che se veniva venduto Lukaku, i soldi sarebbero stati investiti poi per un calciatore come Gabriel Jesus. E guardate caso, parliamo di un giocatore che, guarda caso, ha segnato nel Barcellona nell'ultima partita.