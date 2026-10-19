Napoli-Bodo Glimt: solo due settori sold out al Maradona, il dato

Ultime notizie calcio Napoli - Quanti spettatori sono previsti per Napoli-Bodo Glimt? Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la previsione per domani sera è di 40.000 tifosi sugli spalti. Non verrà dunque eguagliato il dato fatto registrare contro l'Arsenal (45.000). Solo due settori del Maradona sono sold out al momento.

Napoli Bodo Glimt, dato spettatori

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sugli spettatori previsti per Napoli-Bodo Glimt:

"Manca un giorno alla sfida contro il Bodø/Glimt ma la prevendita al momento è chiara: difficilmente si arriverà a quota 40mila per la prossima di Champions in casa e la quota comprende già i 1800 tifosi norvegesi attesi nel settore ospiti del Maradona. Fino a ieri sera continuavano a essere appena due i settori sold out, ovvero le due Curve superiori. Per tutti gli altri c’è ancora disponibilità che è anche alta, ad esempio, per la Tribuna Posillipo.

Ma si è distanti dal “tutto esaurito” anche per gli altri: la Tribuna Nisida presenta disponibilità bassa, come i Distinti superiori, mentre è media per Distinti e Curva A inferiore. Alta, invece, anche per l’anello inferiore della Curva B. Manca un giorno alla partita e ovviamente il dato può cambiare, ma difficilmente ci sarà un’impennata tale da avvicinarsi ai 45mila contro l’Arsenal".