Scotto: "ADL irritato, ha sentito girare una voce su Allegri"

Il momento del Napoli continua a far discutere dopo la pesante sconfitta contro il Villarreal in Champions League. Alla vigilia della trasferta di Venezia, Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha analizzato la situazione degli azzurri sul proprio canale YouTube, soffermandosi sulla posizione di Massimiliano Allegri, sulle scelte societarie e sulle difficoltà della rosa.

Allegri e De Laurentiis: fiducia e scenari futuri

Secondo Scotto, Aurelio De Laurentiis non avrebbe intenzione, almeno per il momento, di mettere in discussione l'allenatore, mostrando irritazione per le voci relative a un possibile esonero. Non ci sarebbero, inoltre, altri tecnici individuati come candidati alla successione.

"De Laurentiis non mette in discussione Allegri ed è irritato a sentir parlare di esonero di Allegri. Non ci sono candidature di altri allenatori. Adl ha fiducia in Allegri e sa che l'allenatore ha sposato questa politica societaria a piene mani e non è detto che un altro allenatore asseconderà tutto. Ma se la situazione dovesse precipitare, qualcosa può accadere.

Ma oggi si continua con Allegri. Sono stati fatti due errori clamorosi in estate. Il primo, dare per scontato che l'addio di Conte mettesse fine al lungo elenco di infortuni. Il secondo, pensare che i calciatori arrivati lo scorso anno potessero essere rivalutati da Allegri. Oggi non è detto che un nuovo allenatore possa risolvere la situazione. Il problema è serio, ci saranno comunque infortuni e la rosa non ha risorse nuove e ha molti calciatori che sono già al secondo ciclo e che forse oggi non hanno più quella grinta e quella fame necessarie. Non sarà facile per un nuovo allenatore arrivare in una rosa che non ha il fuoco dentro".