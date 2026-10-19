De Maggio annuncia: "Il Napoli farà almeno tre acquisti a gennaio, lo so per certo"

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, giornalista, ha analizzato il difficile momento della SSC Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Intervenuto in diretta radiofonica, si è lasciato andare ad un annuncio di mercato che infiamma i tifosi.

Calciomercato Napoli, la rivelazione di De Maggio

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il problema non è Allegri. So per certo che la società metterà mano a gennaio con almeno tre acquisti. Nel mercato di gennaio verranno fatti due innesti importanti a centrocampo".

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