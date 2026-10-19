La SSC Napoli Under 14 dilaga contro la Cavese: tripletta anche per Lucas Cavani | VIDEO
Calcio giovanile 18:45
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Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli Under 14 è da applausi. Gli azzurrini vincono e convincono all'esordio contro la Cavese e vincono con un netto 9-0: a segno Tarallo e Lucas Cavani, autori di una tripletta; in gol anche Montemurro, Bonifacio e Gallo.
Nella vittoria dell’U14 c’è stata anche la tripletta di Lucas Cavani, il figlio di Edinson, ex attaccante del Napoli.
Ecco le immagini di uno dei tre gol di Cavani Jr.
UNDER 14 | Cavani Nella vittoria dell’U14 c’è stata anche la tripletta di Lucas Cavani, qui il più bello dei tre! Guizzo da vero attaccante, con un pizzico di follia! https://t.co/FtJ4gSkjJJ— Mario (@Mqryo) October 19, 2026
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