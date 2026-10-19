La SSC Napoli Under 14 dilaga contro la Cavese: tripletta anche per Lucas Cavani | VIDEO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli Under 14 è da applausi. Gli azzurrini vincono e convincono all'esordio contro la Cavese e vincono con un netto 9-0: a segno Tarallo e Lucas Cavani, autori di una tripletta; in gol anche Montemurro, Bonifacio e Gallo.

Nella vittoria dell’U14 c’è stata anche la tripletta di Lucas Cavani, il figlio di Edinson, ex attaccante del Napoli

Ecco le immagini di uno dei tre gol di Cavani Jr.

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