La SSC Napoli Under 14 dilaga contro la Cavese: tripletta anche per Lucas Cavani | VIDEO

Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli Under 14 è da applausi. Gli azzurrini vincono e convincono all'esordio contro la Cavese e vincono con un netto 9-0: a segno Tarallo e Lucas Cavani, autori di una tripletta; in gol anche Montemurro, Bonifacio e Gallo.

Nella vittoria dell’U14 c’è stata anche la tripletta di Lucas Cavani, il figlio di Edinson, ex attaccante del Napoli.

Ecco le immagini di uno dei tre gol di Cavani Jr.