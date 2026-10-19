Gazzetta se la prende con la squadra: gruppo a fine corsa che non sembra avere l'orgoglio per uscire dalla crisi

Ultime notizie calcio Napoli - Le colpe non sono soltanto di Allegri. Questo è il pensiero della Gazzetta dello Sport che muove delle critiche anche nei confronti della squadra che non ha saputo rispondere ai vari appelli lanciati dal suo allenatore nelle ultime giornate:

“Le prestazioni di questo Napoli sono lontanissime dalle ambizioni sbandierate ad inizio stagione. La squadra è spenta, demotivata, crolla al primo schiaffo e non riesce a reagire. Il gruppo che ha scritto la storia sembra arrivato a fine corsa, e non sembra avere l’orgoglio necessario per poter uscire dalla crisi senza uno scossone. E fin qui non ha mai risposto agli appelli alla responsabilità del proprio allenatore".