Calciomercato Napoli: la verità sull'interesse per Otavio, portiere del Cruzeiro | CN24

Calciomercato SSC Napoli, nelle scorse ore dalla Germania era rimbalzata la notizia di un potenziale interesse dei partenopei per un nuovo portiere.

Secondo Fussball News, infatti, il Napoli sarebbe su Otavio,

"portiere classe 2005 del Cruzeiro, in Brasile. Su di lui ci sarebbe la concorrenza anche di Nottingham Forest, Tottenham, Porto e altri club europei. Il portiere brasiliano ha una valutazione di 25 milioni".