Calciomercato Napoli: la verità sull'interesse per Otavio, portiere del Cruzeiro | CN24
Calcio Mercato 12:45
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Calciomercato Napoli, dalla Germania si parla dell'interesse per il portiere Otavio del Cruzeiro: arrivano smentite dal club
Calciomercato SSC Napoli, nelle scorse ore dalla Germania era rimbalzata la notizia di un potenziale interesse dei partenopei per un nuovo portiere.
Calciomercato Napoli: la verità sull'interesse per Otavio
Secondo Fussball News, infatti, il Napoli sarebbe su Otavio,
"portiere classe 2005 del Cruzeiro, in Brasile. Su di lui ci sarebbe la concorrenza anche di Nottingham Forest, Tottenham, Porto e altri club europei. Il portiere brasiliano ha una valutazione di 25 milioni".
Stando alle notizie raccolte da CalcioNapoli24 da fonti vicine alla squadra mercato dei partenopei, al momento l'interesse per il portiere del Cruzeiro non troverebbe conferme.
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