Il Mattino - Allegri cambia modulo in Napoli-Bodo? Ecco cosa filtra, torna De Bruyne dal 1'
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Napoli-Bodo/Glimt, Il Mattino svela: Allegri può cambiare ancora modulo e riflette, ma tornerà De Bruyne titolare
Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino commenta le possibili scelte verso la sfida col Bodo/Glimt in Champions League, anche se specifica che "ieri non è stato provato nulla", con Allegri ai box per uno stato influenzale:
"Al momento sono 40mila gli spettatori e si fa fatica a credere che Allegri non lasci da parte la difesa a tre e torni al 4-3-3, magari con De Bruyne dietro le punte. E poi Lobotka, McTominay, Hojlund e tutti gli altri. Certo, è importante trovare il filo del gioco, riuscire a ridare fisionomia a una squadra cambiata dentro, sfruttare i suoi campioni, gente formidabile sull'album delle figurine e assai meno in campo. Ora serve uno scatto anche di Allegri".
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