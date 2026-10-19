Il Mattino - S'avvicina il rientro di Anguissa: fissata la gara per rivederlo da titolare

Ultime notizie SSC Napoli - Zambo Anguissa sembra pronto a rientrare, a Venezia ha richiamato Noa Lang all'ordine e dato indicazioni tattiche a Badiashile da bordocampo: due gesti da leader, del camerunense che non si tira indietro.

L'edizione odierna de Il Mattino sul rientro di Zambo Anguissa scrive:

"Tutto questo per dire che Anguissa si è nuovamente calato nella parte: e poiché tutti si ricordano bene l'importanza fisica ma anche di qualità di gioco del numero 99 nella mediana a tre del Napoli, ecco che il primo vero colpo di questo autunno, potrebbe essere il suo ritorno in prima linea. [...] Considerando che, alla fine, il problema accusato a Firenze non era poi così grave, ecco che già domani sera si può pensare a un minutaggio di una certa consistenza. In vista di un ritorno da titolare: contro la Roma. In realtà, considerando i norvegesi, la loro grinta e la loro corsa, è quella di domani sera la prova in cui Anguissa servirebbe come il pane. Ma dipende anche da come pensa Allegri di fronteggiare questa allegra brigata del Bodo che, martedì scorso, ha pareggiato 3-3 contro il Bayern Monaco".