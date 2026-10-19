Napoli-Bodo Glimt: cambio modulo per Allegri con tre novità dal primo minuto. Ballottaggio in attacco

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri potrebbe fare più di qualche cambio di formazione nel match di domani contro il Bodo in Champions League. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe ritornare nuovamente alla difesa a quattro inserendo un centrocampista al posto di un centrale difensivo.

Formazioni Napoli Bodo Glimt, le scelte di Allegri

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le possibili scelte di formazione da parte di Allegri per la gara di domani sera contro il Bodo allo stadio Maradona: "Qualcosa dovrà cambiare anche Allegri in termini di formazione: l'idea di togliere un centrale difensivo e di aggiungere un centrocampista tornando alla difesa a quattro è al vaglio, così come il contro-turnover per correggere la fragile formazione iniziale di Venezia.

Hojlund tornerà a guidare l'attacco dal primo minuto. Domani con il Bodø torneranno dal primo minuto De Bruyne e Rafa Marin. In attacco è in corso il ballottaggio tra Lang e Giovane, tra i più vivaci a Venezia e in perenne caccia di un gol che da quando è al Napoli non è mai riuscito a trovare (non segna dal 6 dicembre 2025, più di dieci mesi). L'impiego di Politano sembra legato anche al modulo: se Allegri virerà sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1 sfoderato nel secondo tempo di Venezia, allora toccherà a lui giocare alto a destra".