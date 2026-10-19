Bodo Glimt, il CEO: "Napoli fortissimo ma possiamo fare risultato al Maradona! Siamo già in città con largo anticipo, il motivo"

Ultime notizie UEFA Champions League - Frode Thomassen, CEO del Bodo/Glimt, ha parlato a Il Mattino di Napoli alla vigilia della sfida al Maradona. Ecco alcuni passaggi interessanti. Lui è partito questa mattina dalla Norvegia per raggiungere la squadra, che è arrivata a scaglioni in città già tra sabato sera e ieri. Ma come è possibile se sono andati in campo, in campionato, sabato pomeriggio?

«Il riposo, il recupero, l'alimentazione sono alla base del nostro lavoro. La squadra è arrivata con largo anticipo a Napoli così da poter recuperare meglio e abituarsi subito alla realtà in cui giocheremo la gara di Champions League. Ci sono cose che noi non possiamo decidere: il freddo, il vento, le condizioni sfavorevoli quando giochiamo qui in casa nostra, ma su tutte le altre possiamo incidere. Ed è su quelle che ci concentriamo» aggiunge. Non è una questione di soldi. «Mai, per noi il calcio si fa con altro. Posso sembrare filosofico, lo so, ma noi pensiamo che si possa fare anche con la passione, le idee, ovviamente con la spinta della comunità che ci segue».

Tra le "armi" degli ultimi dieci anni, una con un nome e cognome preciso: Bjorn Mannsverk, ex pilota di caccia con alle spalle missioni di guerra oggi nei panni del mental coach.

«È stato importantissimo per noi. Il nostro direttore sportivo nel 2017 lo ha scelto e gli effetti si sono visti subito. Prima lavorava di più con i singoli, oggi c'è un rapporto di gruppo. Anche il gruppo di capitani è nato con lui: non c'è un solo calciatore a vestire la fascia, la squadra sceglie un capitano diverso prima di ogni partita. E sarà così anche stasera per la gara di domani».

A proposito, domani una sfida delicatissima in Champions League.

«Non ho visto il ko contro il Venezia. Ma abbiamo visto diverse cose del Napoli negli ultimi giorni. Ci temono? Non credo. Ma ci hanno visto in Italia quando abbiamo affrontato Roma e Inter, sicuramente ci sarà rispetto nei nostri confronti. Speriamo non troppo, così possiamo approfittarne», ride Thomassen.

«So che il momento non è dei migliori. Ma cosa pensiate sia lo sport? Nel calcio ci stanno anche le sconfitte. Incontriamo un Napoli con calciatori fortissimi singolarmente, ma se facciamo bene come squadra possiamo raggiungere ogni risultato. Sono sicuro che Allegri userà il Venezia come motivazione domani sera e che cambieranno marcia in fretta. Ci saranno tanti norvegesi al Maradona: qui da noi il calcio italiano si studiava fino a qualche anno fa».