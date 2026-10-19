Zazzaroni è sicuro: "La squadra non rema contro Allegri, il ciclo del Napoli è finito!"

Ultime notizie Napoli - Ivan Zazzaroni, giornalista, ha commentato le brutte prestazioni della SSC Napoli di Massimiliano Allegri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito il suo post social:

"Dopo cinque sconfitte su nove evidentemente il momento non può essere facile. È un momento complicato. Ho visto un primo tempo imbarazzante e un secondo tempo invece che mi ha molto confortato. La squadra contro Allegri? La squadra non giocò a Bologna contro Conte e ora non gioca contro Allegri. Sicuramente ci sono giocatori che non sono contenti come Lang e De Bruyne, ma tutto quello che possono fare lo fanno. Questa squadra purtroppo non ha energia, ha poca energia. Ma la volontà c’è tutta. Si vede che hanno dei momenti in cui sono talmente tanto responsabili da bloccarsi. Ma la squadra gioca per fare risultato che purtroppo non arriva. Non è stato capito che il ciclo era finito in estate e purtroppo avevano speso tanto, per cui non hanno più speso. Io penso a Di Lorenzo, a Politano, che praticamente devono in qualche modo recuperare quello che possono dare. Hanno dato tutto, tutto hanno dato".