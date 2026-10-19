Giordano critica Allegri: "Le risposte di Allegri in conferenza sono state evasive e quasi ai limiti dell'irritante"
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Ultime notizie Napoli - Marco Giordano, giornalista, ha criticato le risposte di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt di Champions League.
Giordano critica Allegri
Di seguito il suo post su X:
"Mentre Allegri scherza con Pellegatti sulle corse degli amati cavalli, la stampa napoletana pone domande serie ed equilibrate dimostrando un grande senso di responsabilità per i milioni di tifosi che amano questa maglia e questa squadra, mentre le risposte sono state evasive e quasi ai limiti dell’irritante. Spero che gli scherzi siano finiti ad oggi. E questa è una risposta definitiva ai FENOMENI DEL REMATE CONTRO che solo su qualche social possono esistere. Ancora per poco".
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