Giordano critica Allegri: "Le risposte di Allegri in conferenza sono state evasive e quasi ai limiti dell'irritante"

Ultime notizie Napoli - Marco Giordano, giornalista, ha criticato le risposte di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt di Champions League.

Di seguito il suo post su X:

"Mentre Allegri scherza con Pellegatti sulle corse degli amati cavalli, la stampa napoletana pone domande serie ed equilibrate dimostrando un grande senso di responsabilità per i milioni di tifosi che amano questa maglia e questa squadra, mentre le risposte sono state evasive e quasi ai limiti dell’irritante. Spero che gli scherzi siano finiti ad oggi. E questa è una risposta definitiva ai FENOMENI DEL REMATE CONTRO che solo su qualche social possono esistere. Ancora per poco".