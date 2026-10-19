Probabili formazioni Napoli-Bodo/Glimt, Sky - McTominay può finire in panchina, Allegri può lanciare due azzurri dal primo minuto

Champions League - Dopo la sconfitta contro il Venezia di Davide Nicola, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire anche in Champions League. Nell'ultimo turno è arrivato il KO contro il Villarreal, ma domani allo stadio Maradona arriva il Bodo/Glimt per provare ad invertire il trend negativo.

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha svelato le ultime in casa Napoli, in attesa di ascoltare le indicazioni di Allegri direttamente dalla conferenza stampa in programma oggi alle ore 15:15.

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Di seguito le sue dichiarazioni:

"Gli esterni sono contati, Lang e Politano dovrebbero avere spazio nel 3-4-3 qualora si giocasse con questo modulo, con McTominay che potrebbe partire dalla panchina perché nelle ultime partite non ha reso alla grande".