Allegri in conferenza: "Da questi momenti si esce solo se lo facciamo noi! Devo mettermi in discussione fino a quando mi divertirò, ci manca quel qualcosa in più" | VIDEO

UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt dell'allenatore dei partenopei, Massimiliano Allegri.

L'allenatore della SSC Napoli Max Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt, gara valida per il terzo turno di UEFA Champions League. Il tecnico degli azzurri parlerà in compagnia di un calciatore della SSC Napoli. Tutto in diretta video e testuale, gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 di CalcioNapoli24 TV del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

L'appuntamento è alle ore 15:15, con la conferenza stampa di Max Allegri e di un calciatore, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio Maradona.

"Sarà una gara complicata indipendentemente dai risultati precedenti, il Bodo in Champions ha fatto bene ed è brava nel blocco basso ed in contropiede. Noi domani dovremo avere buona tecnica e precisione nei passaggi, una partita con la convinzione di voler portare a casa i tre punti.

Quali sono le mie certezze? Da questi momenti si esce solo se lo facciamo noi, cercando il risultato che manca e che in Champions non è ancora arrivato. Se vincessimo domani, vedremmo le cose in altro modo ma dovremmo comunque migliorare altre situazioni, recuperando giocatori che per vari motivi sono stati fuori e non sono ancora al top della condizione. Bisogna farlo con totale serenità senza ansia da prestazione o fretta, le qualità di una squadra non è che si capovolgono senza risultati, la forza è sapere che il momento non è facile ma nello stesso tempo bisogna togliere le mancanze in alcuni momenti della partita, a Venezia abbiamo creato tanto ma alla fine il risultato dice che non abbiamo giocato bene, alla fine meglio fare risultato con un tiro in porta: l'equilibrio non regna in questo mondo ma è fantastico comunque. Bodo e Roma davanti ai nostri tifosi? I tifosi ci daranno una mano.

Cosa posso dare di più e rimproverarmi? Io devo mettermi in discussione fino a quando mi divertirò a fare questo lavoro. Quando mancano i risultati serve quel centimetro per farli, ci saranno momenti in cui la palla mezza e mezza ti finisce alle spalle come a Venezia. I ragazzi stanno lavorando bene, ci sono ragazzi criticati oltremodo ma che fanno parte della rosa del Napoli. Se sono stati scelti dal Napoli vuol dire che sono nelle condizioni di poter giocare nel Napoli, chi è nella rosa va difeso e sostenuto anche nei momenti difficili. I ragazzi hanno tutti la mia fiducia incondizionata, altrimenti ogni giorno dovremmo buttarne a mano dieci o cambiarne altrettanti. La società ha fatto valutazioni sulla rosa e non è che uno ha un momento di difficoltà va buttato a mare, serve alzare la testa e dimostrare che può stare nel Napoli.

Formazione diversa negli uomini e nello schema? Fosse l'atteggiamento tattico o gli uomini, se valuto Venezia non siamo stati brillanti nel primo tempo ma con occasioni per segnare. Nel secondo tempo la squadra ha fatto discretamente bene, creando occasioni. Abbiamo nove partite in un mese e altre nove dopo la sosta di novembre, non possiamo pensare o credere che debbano giocare sempre gli stessi, ci sono venti giocatori che possono giocare.

Cosa si può fare per aumentare la continuità della prestazione? Le partite durano 90 minuti e ci sono avversari, il Venezia ha corso e chiuso spazi, potevamo fare qualche inserimento da dietro in più, ma in 95 minuti è chiaro che il risultato condizioni l'opinione. Potevamo far meglio sul gol preso.

Problemi fisici, tattici o mentali o manca solo il risultato? Nel momento in cui facciamo risultati è giusto dargli seguito, venivamo da tre partite senza sconfitte in campionato e purtroppo abbiamo interrotto la serie, ma in una annata i momenti difficili ci sono e speriamo che sia solo un inciampo per tornare a fare risultati.

Difesa a tre? La differenza tra 3 o 4 è solo l'esterno a destra, Di Lorenzo è un esterno difensivo mentre Politano o Lang o un altro o Giovane è più offensivo. Noi domani dobbiamo giocare una partita tecnicamente valida, la squadra ha valori e li farà vedere, manchiamo in alcuni momenti della partita dove subiamo dei gol come a Venezia e Firenze e Milano. Ci manca quel qualcosa in più in quel momento della partita.

Come descrivo l'atmosfera della squadra in vista di domani? Sarà una partita difficile, il Bodo ha fatto bene in Champions e a Monaco ha giocato per 45' in modo propositivo. Sono molto bravi quando riconquistano palla, servirà una grande partita.

Il Bodo Glimt sarà difficile da affrontare, va fatto con rispetto e partite facili in Champions League non ce ne sono".