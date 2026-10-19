De Bruyne, riflessioni sul futuro: contratto in scadenza, le ultime

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli torna al centro delle discussioni. Le recenti tensioni con Allegri e le prestazioni finora altalenanti hanno aperto nuovi interrogativi sul ruolo del centrocampista belga nel progetto azzurro. La situazione resta da monitorare, mentre la società è chiamata a valutare le prospettive del giocatore.

De Bruyne Napoli, futuro e rinnovo del contratto

Le incomprensioni emerse nelle ultime settimane, in particolare dopo il confronto con l'allenatore all'intervallo della sfida contro il Villarreal, hanno alimentato il dibattito attorno al numero azzurro. Nonostante il successivo chiarimento, il clima non sembra essersi del tutto rasserenato e il rendimento del belga continua a essere oggetto di valutazioni critiche.

A fare il punto sulla situazione è stato Massimo Ugolini di Sky Sport, secondo cui sarà necessaria una riflessione approfondita sul futuro del centrocampista. Il nodo riguarda anche la durata dell'accordo: il contratto di De Bruyne è in scadenza a giugno 2027.

Una scadenza che spinge il Napoli a ragionare sulle prossime mosse, tra la possibilità di proseguire insieme, l'eventualità di discutere un rinnovo e l'ipotesi di valutare altre soluzioni sul mercato.

Molto dipenderà da ciò che accadrà nelle prossime settimane. Le prossime partite, a cominciare dall'impegno di Champions League contro il Bodo/Glimt, rappresenteranno un'occasione importante per il belga, chiamato a dare risposte concrete sul campo. Il futuro resta dunque da definire: rendimento, rapporti con lo staff tecnico e strategie societarie saranno elementi decisivi per capire quale direzione prenderà il percorso di De Bruyne in azzurro.