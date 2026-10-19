Esonero Allegri, Kiss Kiss Napoli - Max blindatissimo, il Napoli è convinto che la scelta ripagherà

Ultime notizie Napoli - La partita Venezia-Napoli 1-0 ha fatto seriamente infuriare i tifosi azzurri. L'operato di Masimiliano Allegri e della squadra partenopea è finito al centro della critica, con tantissimi supporters partenopei che hanno chiesto a gran voce l'esonero dell'allenatore dopo il sonoro KO contro il Venezia.

Le mosse di Massimiliano Allegri non stanno pagando e con lui, sul banco degli imputati, c'è anche LorenzoLucca schierato titolare e autore di una prestazione decisamente sottotono nell'ultima partita Napoli.

A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Valter De Maggio:

"Io capisco che ero uno di quelli che ha dato fiato a una possibilità, cioè che Lucca giocasse molte partite da titolare per avere continuità. Io non devo chiedere scusa perché Lucca ha giocatore male. Non l’ho comprato io, non l’ho schierato io. Ne ho chiesto l’utilizzo. Se qualcuno deve chiedere scusa è chi l’ha portato a Napoli. Resto convinto che l’ambiente Napoli a Lucca non stia facendo bene. Ha delle qualità, le sta esprimendo? Assolutamente no. Ma voi veramente credete che il problema del Napoli oggi siano Allegri e Lucca? Io non mi sposto di un centimetro, Allegri è la garanzia. Il Napoli ha preso uno come Allegri perché restano convinti che alla fine la scelta pagherà, Allegri è blindatissimo".