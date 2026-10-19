Parlato rilancia il nome di Montella: "Accetterebbe il Napoli! Se Allegri non batte il Bodo..."
Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il KO di Venezia, via Youtube il giornalista di Canale 21 Manuel Parlato rilancia il nome di Montella:
"Chi sono gli allenatori liberi o che possano andare al Napoli? Antonio Conte non tornerà mai, a meno di clamorosi colpi di scena, non lo metto assolutamente in preventivo. Chi sono gli allenatori liberi? Vincenzo Montella, che è stato esonerato qualche giorno fa da commissario tecnico della Turchia. Beh, questa potrebbe essere una situazione da prendere in considerazione: vuoi perché è napoletano, vuoi perché, secondo me, accetterebbe. Tra l'altro è un allenatore che poteva allenare il Napoli qualche tempo fa, quando fu preso poi Maurizio Sarri: ricordo che aveva una clausola rescissoria con la Fiorentina, che non lo volle mollare... De Laurentiis lo conosce. Se proprio dovesse andar male anche col Bodo/Glimt, io penso che bisognerà prendere in considerazione un eventuale cambio, perché dopo il Bodo/Glimt hai la Roma... Se vai male col Bodo, non puoi andare bene con la Roma: è molto complicato il momento, e poi si scatenerebbe una contestazione d'altri tempi al Maradona.
Voglio però essere ancora positivo, voglio ancora pensare che Allegri possa riprendere la barra di questo Napoli che va alla deriva, anzi che è affondato clamorosamente in laguna. Voglio pensare che si possa fare quello che è successo l'anno scorso: dopo Bologna, sembrava che il Napoli stesse crollando, che il palazzo costruito del quarto scudetto stesse crollando da un momento all'altro... È stato bravo Conte e sono stati bravi i giocatori, che si sono messi in discussione. È stata una stagione complicata, ma il Napoli è arrivato secondo. Vedo difficile ripetere quel risultato, ma speriamo che il Napoli si riprenda".