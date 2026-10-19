Parlato rilancia il nome di Montella: "Accetterebbe il Napoli! Se Allegri non batte il Bodo..."

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il KO di Venezia, via Youtube il giornalista di Canale 21 Manuel Parlato rilancia il nome di Montella:

"Chi sono gli allenatori liberi o che possano andare al Napoli? Antonio Conte non tornerà mai, a meno di clamorosi colpi di scena, non lo metto assolutamente in preventivo. Chi sono gli allenatori liberi? Vincenzo Montella, che è stato esonerato qualche giorno fa da commissario tecnico della Turchia. Beh, questa potrebbe essere una situazione da prendere in considerazione: vuoi perché è napoletano, vuoi perché, secondo me, accetterebbe. Tra l'altro è un allenatore che poteva allenare il Napoli qualche tempo fa, quando fu preso poi Maurizio Sarri: ricordo che aveva una clausola rescissoria con la Fiorentina, che non lo volle mollare... De Laurentiis lo conosce. Se proprio dovesse andar male anche col Bodo/Glimt, io penso che bisognerà prendere in considerazione un eventuale cambio, perché dopo il Bodo/Glimt hai la Roma... Se vai male col Bodo, non puoi andare bene con la Roma: è molto complicato il momento, e poi si scatenerebbe una contestazione d'altri tempi al Maradona.