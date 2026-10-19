Repubblica - Allegri aveva minacciato le dimissioni dopo Fiorentina-Napoli: il retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - Lungo colloquio ieri fra De Laurentiis ed il duo Manna-Allegri: nel mirino le deludenti prestazioni di Vila-Real e Venezia. Gli azzurri con Bodo e Roma sono chiamati ad un convincente riscatto.

Dimissioni Allegri: la minaccia dopo Fiorentina-Napoli

Ma per il momento, Max Allegri ha provato persino dopo il ko di Venezia a vedere il suo bicchiere mezzo pieno: «La delusione è normale, bisognerebbe però anche tenere conto della bontà delle prestazioni». L'edizione odierna di Repubblica svela:

"Max lo pensa davvero e infatti non ha alzato la voce con la squadra al Penzo, restando di nuovo impassibile come a Vila-Real. L'ultima sua sfuriata resta quindi quella di fine settembre, quando il pari di Firenze l'aveva spinto addirittura a minacciare le dimissioni. Ma si era trattato di una provocazione. A tre anni di contratto non si rinuncia a cuor leggero".