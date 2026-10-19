Formazioni ufficiali Parma-Torino: le scelte di Gilardino e Abate
Serie A 19:00
Formazioni ufficiali Parma-Torino 7ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Parma-Torino 7ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Parma-Torino con le scelte di Alberto Gilardino e Ignazio Abate, match valido per la 7ª giornata Serie A. Formazioni Parma-Torino, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Parma-Torino
Formazioni ufficiali Parma-Torino - Qui la comunicazione delle scelte di Gilardino e Abate per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Parma-Torino.
- PARMA: IN ATTESA.
- TORINO: IN ATTESA
Probabili formazioni Parma-Torino
Formazioni Parma-Torino Serie A, le probabili scelte di Gilardino e Abate per la partita di Serie A oggi delle ore 20:45:
- PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino
- TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate
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