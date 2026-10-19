Formazioni ufficiali Parma-Torino: le scelte di Gilardino e Abate

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Formazioni ufficiali Parma-Torino 7ª giornata Serie A EniliveFormazioni ufficiali Parma-Torino 7ª giornata Serie A Enilive
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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Formazioni ufficiali Parma-Torino 7ª giornata Serie A Enilive

Serie A - Formazioni ufficiali Parma-Torino con le scelte di Alberto Gilardino e Ignazio Abate, match valido per la 7ª giornata Serie A. Formazioni Parma-Torino, ci sono sorprese.

Formazioni ufficiali Parma-Torino

Formazioni ufficiali Parma-Torino

Formazioni ufficiali Parma-Torino - Qui la comunicazione delle scelte di Gilardino e Abate per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Parma-Torino.

  • PARMA: IN ATTESA.
  • TORINO: IN ATTESA

Probabili formazioni Parma-Torino

Formazioni Parma-Torino Serie A, le probabili scelte di Gilardino e Abate per la partita di Serie A oggi delle ore 20:45:

  • PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino
  • TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate
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