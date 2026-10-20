Napoli-Bodo/Glimt in Champions League: tutto gratis su CN24! Il palinsesto con allenamenti, conferenze e programmi tv

Il Napoli è pronto al rientro in casa in Champions League per la terza giornata della prima fase della competizione 2026-2027, la squadra di Max Allegri affronterà il Bodo/Glimt. Per prepararsi al meglio a questa sfida, sono arrivati gli aggiornamenti e le informazioni per Napoli-Bodo/Glimt con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

Napoli-Bodo/Glimt di Champions League: il programma

Ormai ci siamo, s'avvicina Napoli-Bodo/Glimt di UEFA Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati. Questo il programma di lunedì e martedì per Napoli-Bodo/Glimt di Champions League:

Palinsesto CalcioNapoli24 per Napoli-Bodo/Glimt

MD-1, lunedì 19 ottobre 2026:

ore 10:00, Rassegna stampa LIVE

ore 11:30, allenamento SSC Napoli a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social

a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su e sui nostri social dalle 12 alle 14, CN24 Live con i primi collegamenti da Castel Volturno

con i primi collegamenti da Castel Volturno ore 15:15, conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di Alex Meret , in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo Diego Armando Maradona

e di , in diretta video su dallo ore 16:00, conferenza stampa di Kjetil Knutsen e Jostein Gundersen , in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo Diego Armando Maradona

e , in diretta video su dallo ore 16:30, allenamento Bodo/Glimt allo Diego Armando Maradona - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social

Match Day, martedì 20 ottobre 2026:

ore 10:00, Rassegna stampa LIVE

dalle 12 alle 14, CN24 Live

ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi

con i tifosi dalle ore 19:00, LIVE REACTION di Napoli-Bodo/Glimt con pre-partita e post-partita da Villarreal, con conferenze, interviste e mixed-zone!

Napoli-Bodo/Glimt: orario conferenza Allegri

Insomma, ricapitolando, per quel che riguarda l'orario della conferenza di Max Allegri e di calciatore e l'orario della rifinitura con l'ultimo allenamento a Castel Volturno, gli appuntamenti sono per lunedì 19 ottobre: