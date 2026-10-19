Schira rivela: "De Bruyne lo sopportano in pochi a Castel Volturno! Anguissa separato in casa"

Il clima in casa Napoli continua a essere al centro delle discussioni. A intervenire è Nicolò Schira, che sul proprio canale YouTube ha analizzato le difficoltà della squadra, soffermandosi sulla posizione di Massimiliano Allegri e sulle presunte tensioni all'interno dello spogliatoio. Nel mirino del giornalista anche Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa, Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Schira su De Bruyne e Anguissa: le accuse sullo spogliatoio

Il giornalista ha espresso dubbi sulla possibilità di proseguire con Allegri, sostenendo che, senza l'impegno di Champions League alle porte, avrebbe valutato un cambio in panchina. Schira ha comunque riconosciuto i rischi legati a una simile decisione, sottolineando come un esonero non garantisca necessariamente un miglioramento dei risultati. “Se non ci fosse stata la Champions domani, se fossi stato nel Napoli avrei valutato l'esonero di Allegri”.

Secondo Schira, le difficoltà degli azzurri sarebbero più profonde di una semplice questione tecnica. Il giornalista ritiene che la squadra abbia bisogno di un rinnovamento, con un abbassamento dell'età media e una ristrutturazione della rosa. A preoccupare, nella sua analisi, sarebbero anche i rapporti tra alcuni giocatori e l'ambiente.

Su De Bruyne, Schira ha dichiarato: “A De Bruyne lo sopportano in pochi dalle parti di Castel Volturno”, aggiungendo che Anguissa sarebbe ormai un separato in casa e destinato a partire a parametro zero.

Il giornalista ha citato anche Lang, sostenendo che il suo malcontento emergerebbe quando non viene impiegato, e Lucca, inserendoli tra i calciatori che il club potrebbe valutare di cedere nella prossima finestra di mercato. “Io fossi nel Napoli, a gennaio saluterei De Bruyne, Lucca, Lang e Anguissa. Manna riuscirà a piazzarli? Non lo so”. Si tratta delle valutazioni espresse da Schira, che delineano uno scenario delicato per il Napoli. Le eventuali decisioni su allenatore e mercato dipenderanno dalle scelte della società e dall'evoluzione della stagione.