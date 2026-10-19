Formazioni ufficiali Monza-Cagliari: le scelte di Juric e Pisacane
Serie A 16:15
Formazioni ufficiali Monza-Cagliari 7ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Monza-Cagliari 7ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Monza-Cagliari con le scelte di Ivan Juric e Fabio Pisacane, match valido per la 7ª giornata Serie A. Formazioni Monza-Cagliari, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Monza-Cagliari
Formazioni ufficiali Monza-Cagliari - Qui la comunicazione delle scelte di Juric e Pisacane per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Monza-Cagliari.
- MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsammiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela. Allenatore: Juric
- CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Mendy, Nzola. Allenatore: Pisacane
Probabili formazioni Monza-Cagliari
Formazioni Monza-Cagliari Serie A, le probabili scelte di Juric e Pisacane per la partita di Serie A oggi delle ore 18:30:
- MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Zeballos; Varela. All. Juric
- CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane
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