Trevisani: "Suicidio assistito scegliere Allegri e non Italiano! Ecco le colpe del club, visto ieri il Villareal?"

Il giornalista e telecronista Mediaset, Riccardo Trevisani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing sul momento del Napoli calcio e la gestione tecnica di Massimiliano Allegri.

"A Napoli hanno preferito prendere Allegri e non Italiano e hanno fatto un suicidio assistito! Per rianimare una squadra la devi mettere in condizione di giocare e di divertirsi. La Fiorentina prima di Italiano era diciassettesima, con lui è andata in Conference ed ha fatto la finale della competizione.. Non è sicuramente tutta colpa di Allegri, il mercato resta come attenuante. Ieri, giusto per segnalarvi, il Villarreal ha pareggiato 0-0 contro l'Elche. E allora ci sarà qualche responsabilità, considerando che l'Elche sarà meno forte del Napoli che ha perso a Villarreal, sia sul gioco, che sulla gestione."