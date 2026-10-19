Ufficiale: Dybala salta Napoli-Roma! Gasperini: "Speriamo di recuperare almeno Cristante"

Paulo Dybala salta Napoli-Roma! La notizia è ufficiale: oggi l'allenatore Gian Piero Gasperini ha comunicato l'esito degli esami medici sostenuti dall'attaccante argentino che sarà costretto a saltare la prossima partita di Serie A in programma sabato 24 ottobre allo stadio Maradona.

Dybala salta Napoli-Roma

L'allenatore della Roma ne ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava di Champions League:

"Speravamo che il recupero di Dybala fosse più veloce, ma l'ultima risonanza di ieri evidenzia una minima lesione. Il recuperò sarà più lungo, circa due settimane in più".

Novità anche per quanto riguarda la presenza di Bryan Cristante: