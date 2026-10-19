Napoli-Bodo/Glimt, Allegri rilancia Lang e rinuncia al turnover: ripartirà da questi tre big dal 1'

Ultime notizie SSC Napoli - Verso la sfida al Bodo/Glimt in UEFA Champions League, Max Allegri già oggi dovrà scegliere la miglior formazione possibile per scacciare la crisi e fare la prima vittoria in Europa di questa stagione.

A proposito della formazione di Allegri per Napoli-Bodo, l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Allegri deciderà oggi la formazione ma la sensazione è un turnover, al momento, messo in soffitta considerando l'importanza della posta in palio. Max dovrà affidarsi ai suoi campioni: spazio, dunque, ad Hojlund, De Bruyne e McTominay. Potrebbe tornare tra i titolari pure Lang considerando il nuovo infortunio di Alisson Santos. Per il brasiliano si teme una nuova lesione muscolare e soltanto gli esami strumentali di oggi faranno chiarezza sui tempi di recupero. La sua assenza rappresenterà sicuramente un problema: il brasiliano ha dimostrato di essere uno dei pochi capaci di fare la differenza. Ha entusiasmo e freschezza atletica, un po' come Antonio Vergara, l'altro assente illustre della notte di Champions. Il Napoli dovrà fare a meno di entrambi e toccherà ad Allegri studiare la migliore soluzione per ammirare una squadra compatta, concreta e capace di mettere in difficoltà un avversario che non avrà la pressione del risultato a tutti i costi. Quella spetta al Napoli. Tutto in una notte: c'è una stagione da raddrizzare e uno stadio da conquistare nuovamente".