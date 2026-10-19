Napoli-Bodo, Gazzetta: rivoluzione Allegri! Modulo spregiudicato con 6 cambi dall'inizio. Va fuori McTominay
Rassegna Stampa 15:45
Massimiliano Allegri
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Massimiliano stravolge la formazione rispetto all'ultima gara di campionato persa contro il Venezia
Ultime notizie calcio Napoli - Ci sono diversi dubbi di formazione che Massimiliano Allegri - ieri assente all’allenamento causa influenza - che stamattina dovrà decidere per la gara di domani contro il Bodo Glimt. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrebbe optare per la formula Frosinone con De Bruyne abbassato a centrocampo con Lobotka. Non dovrebbe essere questa l’unica sorpresa.
Napoli Bodo Glimt, le scelte di Allegri
Davanti a Meret, nel terzetto difensivo ritorna Rafa Marin accanto a Rrahmani e Badiashile. A centrocampo Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka ed Olivera che può essere la seconda novità di giornata. Può restare fuori McTominay il quale ha giocato le ultime due gare dal primo minuto. Nel tridente si rivede Politano così come Hojlund. Poi ballottaggio Lang-Giovane con il primo favorito. Se queste scelte venissero davvero confermate, Allegri avrebbe fatto una vera e propria rivoluzione rispetto alla sfida dello stadio Penzo cambiando non solo sistema di gioco ma anche 6 calciatori dal primo minuto (Rafa Marin, De Bruyne, Olivera, Politano, Hojlund e Lang).
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