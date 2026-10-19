Napoli-Bodo, Gazzetta: rivoluzione Allegri! Modulo spregiudicato con 6 cambi dall'inizio. Va fuori McTominay

Napoli Bodo Glimt, le scelte di Allegri

Davanti a Meret, nel terzetto difensivo ritorna Rafa Marin accanto a Rrahmani e Badiashile. A centrocampo Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka ed Olivera che può essere la seconda novità di giornata. Può restare fuori McTominay il quale ha giocato le ultime due gare dal primo minuto. Nel tridente si rivede Politano così come Hojlund. Poi ballottaggio Lang-Giovane con il primo favorito. Se queste scelte venissero davvero confermate, Allegri avrebbe fatto una vera e propria rivoluzione rispetto alla sfida dello stadio Penzo cambiando non solo sistema di gioco ma anche 6 calciatori dal primo minuto (Rafa Marin, De Bruyne, Olivera, Politano, Hojlund e Lang).