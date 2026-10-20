Dove vedere Napoli-Bodo/Glimt di Champions League in TV e streaming: canale e orario

Napoli-Bodo/Glimt dove vederla in Tv e streaming. Canale Tv Napoli-Bodo/Glimt, segui in diretta la partita di Champions League degli azzurri. Dove vedere Napoli-Bodo/Glimt e l'orario della 3ª giornata Champions League.

Dove vedere Napoli-Bodo/Glimt di Champions League

Dove vedere Napoli-Bodo/Glimt in tv e streaming

Il Napoli torna allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta alle ore 21:00 del 20 ottobre 2026 per la 3ª giornata di Champions League e affronterà il Bodo/Glimt. Dove vedere Napoli-Bodo/Glimt in tv e streaming? Canale Tv e orario della partita di Champions dove la squadra di Allegri si gioca punti pesanti per il cammino in Europa.

Napoli-Bodo/Glimt in Tv sarà possibile vederla soltanto grazie a Sky. Su Sky Sport Arena e Sky Sport potrà seguire la diretta della partita Napoli-Bodo/Glimt e potrai fare lo stesso per vederla in streaming.

Con Sky Go sarà possibile seguire in diretta da qualsiasi dispositivo la partita Napoli-Bodo/Glimt. Anche per gli abbonati Now TV è disponibile lo streaming Napoli-Bodo/Glimt.