CorSera - Idea ritiro abortita quasi subito dopo Venezia: non sarebbe certo servita a risolvere il male alla radice

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive sull'idea ritiro (poi tramontata) in casa Napoli dopo la sconfitta di Venezia:

"Com’è triste Venezia per il Napoli, cartina di tornasole di una crisi latente esplosa in tutta la sua complessità alla quinta sconfitta della stagione, più della metà delle gare fin qui giocate. E l’idea del ritiro — nata e (saggiamente) abortita quasi subito — non sarebbe certo servita a risolvere il male alla radice. Piuttosto i pensieri, le pressioni di queste settimane, la sensazione di inadeguatezza che questa squadra trasmette, sono pensieri complessi che vanno affrontati uno ad uno in un clima di lucida normalità".

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