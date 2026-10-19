Meret a Sky: "Nessun problema nello spogliatoio, sappiamo di dover fare di più! Allegri? Siamo con lui

Champions League - Alex Meret, portiere della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, in calendario domani alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non c’è nessun problema all’interno dello spogliatoio, sappiamo tutti che dobbiamo fare di più.

Allegri? Siamo con lui, cerchiamo di fare quello che ci chiede. Non so il motivo preciso, ma sappiamo che dobbiamo fare meglio pensando a se stessi, a fare meglio tutti e poi a mettersi a disposizione del compagno e della squadra. Si farà di tutto per tornare alla vittoria, per trovare entusiasmo e forza che ci permette di vincere le partite. Di tempo non ne abbiamo avuto moltissimo per preparare la gara contro il Bodo/Glimt, ci siamo allenati solo o oggi e lo faremo un po’ domattina.

Sappiamo che è una squadra tosta da affrontare e ben organizzata. Hanno messo in difficoltà grandi squadre negli ultimi tempi. Vogliamo fare una grande partita, non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Non si può più fare ora, sono tutte ad un buon livello e se non ci metti il 100% rischi di fare brutte figure. C’è da mettere il 100% su ogni pallone e ogni situazione, sacrificandosi l’uno per l’altro. Abbiamo le qualità tecniche, dobbiamo farle uscire fuori. Ce la metteremo tutta per tornare alla vittoria".