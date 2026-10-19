Repubblica - De Laurentiis ha già deciso sul ritiro punitivo: scatterà sicuramente se...

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela perché non è stato scelto il ritiro punitivo dopo il ko col Venezia, ma avverte che può essere riproposto in caso di mancata vittoria contro il Bodo/Glimt:

"Non è stato preso in considerazione il ritiro punitivo, che senza la reazione immediata scatterebbe però per la successiva sfida con la Roma. De Laurentiis è costretto a sperare nel rigurgito d'orgoglio della vecchia guardia, le cui prestazioni sono state finora assai al di sotto delle aspettative estive. C'era stato un tacito patto per accogliere Max a braccia aperte, dopo l'addio di un sergente di ferro come Conte. Invece la squadra non sta dando l'anima per il nuovo tecnico e fatica a seguirne bene le direttive, come s'è visto sabato al Penzo contro il Venezia".