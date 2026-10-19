Infortunio Alisson Santos: lesione al bicipite femorale, condizioni e tempi di recupero

Ultime notizie Napoli - Oltre al danno anche la beffa per la SSC Napoli. Contro il Venezia di Davide Nicola è arrivata una sconfitta amarissima per i partenopei che devono fare i conti anche con i problemi fisici rimediati da Alisson Santos.

Napoli, infortunio Alisson Santos: le condizioni

Il brasiliano, subentrato nel secondo tempo della partita Venezia-Napoli, si è fermato poco prima del triplice fischio a causa di un problema fisico. Proprio in questi minuti il giocatore si è sottoposto ad esami clinici approfonditi che hanno chiarito l'entità del suo problema fisico e svelato le ultime sulle sue condizioni. A comunicarlo è stata la SSC Napoli con una nota ufficiale diramata sui propri canali:

"Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".

Infortunio Alisson Santos, condizioni e tempi di recupero

Infortunio Alisson Santos, i tempi di recupero

La SSC Napoli non ha diramato tempi di recupero precisi, ma generalmente per infortuni di questo tipo lo stop forzato è di circa un mese e mezzo. Per questo motivo, per Alisson Santos, che ha patito l'infortunio in un posto diverso rispetto a quanto accaduto a settembre, è ipotizzabile un rientro non prima della fine della sosta di novembre.