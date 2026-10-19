CorSport - De Laurentiis era orientato a portare tutti in ritiro fino al Bodo. Dietrofront dopo un confronto con l'area sportiva

Ultime notizie calcio Napoli - La situazione in casa Napoli non è delle migliori. La sconfitta contro il Venezia non è piaciuta a nessuno. In primis al presidente De Laurentiis il quale - come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - era orientato a decretare un ritiro prolungato fino alla partita contro il Bodo di domani sera. Poi, dopo un confronto con l'area sportiva, si è scelto di fare dietrofront: nessun ritiro pregara come abitudine finora.

Crisi Napoli, De Laurentiis ordina il ritiro poi il dietrofront

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport che svela come De Laurentiis - in prima battuta dopo la sconfitta contro il Venezia - aveva in mente di mandare in ritiro la squadra fino alla gara di domani di Champions League contro il Bodo:

"La sconfitta di Venezia non modificherà le abitudini: il Napoli non trascorrerà in ritiro la vigilia della partita in programma domani al Maradona con il Bodø/Glimt. A caldo, però, De Laurentiis senior e De Laurentiis junior, il presidente e il vicepresidente, erano orientati a decretare un ritiro prolungato fino alla notte di Champions. Poi, dopo un confronto con la componente sportiva, la decisione finale è stata di non assumere alcun provvedimento. Probabilmente la scelta migliore per non aggiungere ulteriori tensioni e appesantire l'aria più di quanto non lo sia in questa fase".