Siparietto Allegri-Carlo Pellegatti: avete visto cosa è successo in conferenza stampa? | VIDEO CN24

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Siparietto tra Allegri e Carlo Pellegatti in conferenza stampa

Ultime notizie Napoli - Simpatico siparietto tra Massimiliano Allegri ed il giornalista Carlo Pellegatti. Max, non appena è arrivato nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona, si è accorto della presenza del giornalista con cui si è sicuramente confrontato nel corso della sua lunga esperienza da allenatore e nell'ultima stagione a Milano. I due hanno scherzato prima dell'incontro con i media anche a proposito di cavalli, grande passione dell'allenatore della SSC Napoli.

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