Napoli-Roma, non ci sarà il sold out al Maradona: il dato

Ultime notizie calcio Napoli - Ci sarà un bel colpo d'occhio oggi al Maradona per Napoli-Roma ma non ci sarà il sold out. Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Napoli Roma, niente sold out al Maradona

Non ci sarà il sold out per Napoli-Roma come si legge sul Corriere dello Sport:

"Sprint iniziale per la prevendita di Napoli-Roma e poi una frenata che comunque non modifica l’atmosfera che si respirerà oggi pomeriggio. Attesi circa 45mila spettatori per la partita delle ore 18. Previsto un colpo d’occhio notevole al Maradona con sold out rimandato ma con una partecipazione comunque totale da parte della città in una settimana anche particolarmente complessa per motivi extra calcio. Non c’è stata ieri l’impennata e i settori che erano vicini al “tutto esaurito” presentano ancora qualche disponibilità, come le Tribune Posillipo e Nisida e gli anelli inferiori delle due Curve e dei Distinti".