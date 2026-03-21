Sabatini: "La lotta scudetto dipende solo dall'Inter, ma Lukaku che fine ha fatto?"

Sandro Sabatini commenta su YouTube quella che è l'attuale situzione di classifica in Serie A:

"Napoli a -6 dall’Inter per 48 ore in attesa dell’Inter contro la Fiorentina e tutto questo a 8 giornate dalla fine. Lo scudetto è ancora riaperto? Dipende solo dall’Inter, nelle prossime tre partite ci sono impegni non banali come Fiorentina, Roma e Como. Nel mezzo c’è la sosta Nazionali, mentre il Napoli ha lo scontro diretto col Milan e poi ha Parma fuori e Lazio in casa. Conte ha trovato la formula giusta per far giocare sia De Bruyne che McTominay. Il Napoli a Cagliari ha gestito benissimo, da squadra di Antonio Conte, ma senza spettacolo. Questa volta però l'Inter ha in pugno lo scudetto. Ma Lukaku che fine ha fatto? Ha litigato? Ha un problema? E' un segnale per il futuro? Per Lukaku il prossimo anno non c'è più spazio".