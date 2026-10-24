Formazioni ufficiali Lazio-Parma: le scelte di Gattuso e Gilardino
Serie A 19:00
Formazioni ufficiali Lazio-Parma 8ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Lazio-Parma 8ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Lazio-Parma con le scelte di Gennaro Gattuso e Alberto Gilardino, match valido per l'8ª giornata Serie A. Formazioni Lazio-Parma, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Lazio-Parma
Formazioni ufficiali Lazio-Parma - Qui la comunicazione delle scelte di Gattuso e Gilardino per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma.
- Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
- Parma (5-3-2): Corvi; Drobnic, Troilo, Diego Carlos; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. A disposizione: Allenatore: Gilardino.
Probabili formazioni Lazio-Parma
Formazioni Lazio-Parma Serie A, le probabili scelte di Gattuso e Gilardino per la partita di Serie A oggi delle ore 20:45:
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
- PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino
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