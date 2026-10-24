Infortunio Badiashile in Napoli-Roma: le condizioni

Ultime notizie Napoli - Ennesima beffa per la SSC Napoli. Contro la Roma di Gian Piero Gasperini arriva l'ennesimo problema fisico per un calciatore azzurro. Stavolta Allegri deve fare i conti anche con i problemi fisici rimediati da Benoit Badiashile.

Il difensore del Napoli si è fermato in avvio di secondo tempo della partita Napoli-Roma a causa di un problema fisico. Nelle prossime ore se ne saprà di più circa le sue condizioni. Intanto, Max Allegri trema per quello che potrebbe essere l'ennesimo intoppo della sua avventura sulla panchina azzurra.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il giornalista Davide Bernardi ha svelato le prime impressioni circa l'infortunio di Badiashile:

"Badiashile molto colpito, ha la maglia sulla faccia. Dovrebbe trattarsi del quadricipite femorale, ha la borsa del ghiaccio".