Infortunio Badiashile in Napoli-Roma: le condizioni

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Infortunio Badiashile in Napoli-Roma, le condizioni

Ultime notizie Napoli - Ennesima beffa per la SSC Napoli. Contro la Roma di Gian Piero Gasperini arriva l'ennesimo problema fisico per un calciatore azzurro. Stavolta Allegri deve fare i conti anche con i problemi fisici rimediati da Benoit Badiashile.

Infortunio Badiashile in Napoli-Roma, le condizioni

 Napoli-Roma, infortunio Badiashile: le condizioni

Il difensore del Napoli si è fermato in avvio di secondo tempo della partita Napoli-Roma a causa di un problema fisico. Nelle prossime ore se ne saprà di più circa le sue condizioni. Intanto, Max Allegri trema per quello che potrebbe essere l'ennesimo intoppo della sua avventura sulla panchina azzurra.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il giornalista Davide Bernardi ha svelato le prime impressioni circa l'infortunio di Badiashile:

"Badiashile molto colpito, ha la maglia sulla faccia. Dovrebbe trattarsi del quadricipite femorale, ha la borsa del ghiaccio".

Infortunio Badiashile, l'annuncio di Allegri

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita Napoli-Roma, Allegri ha avuto modo di commentare l'infortunio di Badiashile:

"Badiashile? Ha avuto un infortunio, lo valuteremo nelle prossime 48 ore".

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