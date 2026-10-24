Anguissa via già a gennaio: la situazione

Il centrocampista camerunese Zambo Anguissa ha il contratto in scadenza nel 2027 e la trattativa per il prolungamento sarebbe ancora in salita. Sul tavolo una richiesta da 6 milioni di euro a stagione, mentre il club azzurro non sembrerebbe disposto ad arrivare a queste cifre.

Il futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli torna a far discutere. Il centrocampista camerunese è rientrato a disposizione dopo un lungo periodo di stop e punta a ritrovare spazio in squadra, ma parallelamente resta da chiarire la sua situazione contrattuale.

L'accordo attuale scadrà nel giugno 2027 e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i dialoghi per il rinnovo non avrebbero ancora portato a una soluzione condivisa. Una distanza economica potrebbe complicare i piani del club azzurro e aprire scenari da monitorare in vista delle prossime finestre di mercato.

Anguissa-Napoli, il nodo dell'ingaggio: chiesti 6 milioni a stagione

Al centro della questione ci sarebbe soprattutto l'aspetto economico. Secondo le indiscrezioni, Anguissa punterebbe a un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, una cifra sensibilmente superiore ai 3,5 milioni che percepirebbe attualmente.

Il Napoli, dal canto suo, non sembrerebbe intenzionato ad accogliere integralmente la richiesta del centrocampista. Le parti sarebbero quindi ancora distanti e la trattativa per il prolungamento resterebbe da sbloccare.

La volontà di trovare un'intesa sarà determinante per definire il futuro del numero 99, che negli ultimi anni ha rappresentato una pedina importante per la squadra azzurra grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla capacità di dare equilibrio al centrocampo.

Napoli, gennaio può diventare decisivo per il futuro di Anguissa

Secondo le informazioni riportate dalla fonte, il mese di gennaio potrebbe rappresentare un momento importante per capire se esistano le condizioni per raggiungere un accordo.

Qualora le distanze sul rinnovo dovessero rimanere invariate, potrebbe prendere forma anche l'ipotesi di una cessione durante il mercato invernale. Una soluzione che permetterebbe al Napoli di valutare una possibile entrata economica dalla partenza del giocatore, evitando di avvicinarsi alla scadenza contrattuale senza aver definito il suo futuro.

Al momento, tuttavia, non si può parlare di una cessione già decisa: molto dipenderà dall'evoluzione dei colloqui tra il club e l'entourage del calciatore.

Anguissa, il campo e il futuro: attesa per la decisione del Napoli

Mentre prosegue il percorso per ritrovare la migliore condizione fisica, Anguissa resta al centro delle valutazioni della società anche per quanto riguarda il futuro.

Il Napoli dovrà decidere se provare ad avvicinarsi alle richieste economiche del centrocampista oppure valutare eventuali alternative. Da parte sua, il giocatore dovrà valutare le prospettive del progetto azzurro e le condizioni di un possibile nuovo accordo.

Le prossime settimane potrebbero dunque fornire indicazioni importanti. Tra il ritorno in campo e la questione rinnovo, il futuro di Anguissa è uno dei temi da seguire in casa Napoli in vista del mercato di gennaio.