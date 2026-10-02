McTominay già in panchina con il Frosinone? Arrivano importanti aggiornamenti da Castel Volturno

Ultime notizie calcio Napoli - La prossima settimana sarà molto importante per Scott McTominay. Il giorno 6 ottobre ci sarà la visita per l'idoneità fisica dopo l'intervento al cuore delle scorse settimane. Successivamente, si capirà se potrà davvero andare già in panchina nella gara del sabato contro il Frosinone. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul centrocampista ex Manchester United.

Quando torna Scott Mctominay, le ultime

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il possibile ritorno di Scott McTominay nei convocati dell'allenatore Massimiliano Allegri:

“Però il peggio sembra passato, l’8 settembre - giorno dell’intervento in Inghilterra - è un ricordo e a Castel Volturno si respira una bella ria, aspettando il 6 ottobre quando bisognerà verificare se esisteranno già le condizioni per ottenere l’idoneità. Frosinone è ravvicinato , e segretamente il sogno di portarselo in panchina ha una sua forma; altrimenti, e lo deciderà la scienza, se ne riparlerà più in là, magari con il Villarreal in Champions o a Venezia”.