Lang polemico: "Sono fermo da un anno! Vengo sempre sostituito, ma ora non voglio parlare del Napoli..."

Noa Lang torna decisivo con la maglia della Nazionale olandese. Nella partita di UEFA Nations League disputata ieri sera contro la Grecia, l'attaccante del Napoli ha fornito il cross decisivo che ha scaturito la rete del 2-2 finale, consentendo all'Olanda di riacciuffare il risultato.

A fine partita, intervistato da ESPN, Lang ha rilasciato delle dichiarazioni dal tono polemico, con riferimento anche al Napoli.

"L'unico vantaggio di partire dalla panchina è che poi quando entri non vieni sostituito. Ormai sono abbastanza abituato a essere un sostituto, ma in realtà non voglio parlare troppo del Napoli, perché ora sono impegnato con la nazionale olandese.

Ero determinato a dimostrare il mio valore, perché quest'anno non ho giocato abbastanza con la nazionale olandese. Certamente non da titolare, ma nemmeno così spesso come sostituto. E se devo essere sincero, il mio percorso di crescita è stato in una fase di stallo per un anno.

Certamente cerco queste qualità anche in me stesso. Sono le scelte dell'allenatore, ma devo dimostrarle sul campo. A mio avviso, ho troppe poche presenze in nazionale. Questo mi dà fastidio. Sono entrato in campo per portare creatività, estro e grinta. Sono bravo in questo. È lì che risiedono le mie qualità, e lo so. Ma devo farlo più spesso; sono il primo ad ammetterlo. Il modo in cui sono entrato oggi è come dovrebbe essere sempre. Poi l'allenatore inizierà naturalmente a farmi giocare più spesso".