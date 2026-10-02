Danimarca, Hojlund: "Abbiamo avuto coraggio con il Portogallo. Peccato per gli errori difensivi"

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Rasmus Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Danimarca-Portogallo

Rasmus Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Danimarca-Portogallo. I danesi hanno perso per 4-2 dopo essere riusciti per due volte a pareggiare. Queste le parole dell'attaccante del Napoli che ieri è andato anche in gol: "Penso che abbiamo fatto il possibile contro i campioni in carica di questa manifestazione. Abbiamo dimostrato coraggio andando a pareggiare per ben due volte. E' chiaro che difensivamente dovevamo fare tutti meglio: questo è un aspetto che mi ha dato molto fastidio ma giocavamo contro un avversario molto forte".

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