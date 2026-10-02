Mancini stregato da Vergara: ha reagito così alle prime due esclusioni

Il ct dell'Italia Roberto Mancini è pronto a scendere in campo per la terza volta in Nations League in questa lunga sosta, lo farà contro la Francia affidandosi anche a giovane talenti come Antonio Vergara alla sua prima partita con la maglia della Nazionale.

Italia: feeling tra Vergara e Mancini

Nel corso degli allenamenti, come scrive Il Mattino, Vergara ha lavorato con intensità e professionalità, accettando senza polemiche le prime esclusioni. Il rapporto con Mancini sembra essersi sviluppato rapidamente e il commissario tecnico sarebbe rimasto colpito dalle sue qualità.

La possibile presenza dal primo minuto rappresenterebbe anche un riconoscimento per il settore giovanile del Napoli. Vergara potrebbe diventare uno dei pochi prodotti del vivaio azzurro a esordire con la Nazionale maggiore negli ultimi anni, raccogliendo idealmente il testimone da Lorenzo Insigne, altro talento nato e cresciuto calcisticamente a Frattamaggiore.

Il paragone con il passato accompagna inevitabilmente il giovane fantasista, che ha già dimostrato di poter lasciare il segno anche in Europa, come testimonia la rete realizzata contro il Chelsea in Champions League la passata stagione.