Malfitano: "Sono inquieto, vedo personaggi che non aspettano altro che il primo tonfo del Napoli per smontare il giocattolo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Voglio chiarire subito un aspetto, sarebbe da bugiardi dire che non c’è delusione: è legittima, il Napoli non può sbagliare le partite che possono portare ad un obiettivo stagionale come la Coppa Italia. Quello che mi inquieta è che vedo personaggi che non aspettano altro che il primo tonfo del Napoli per smontare il giocattolo. Io sono deluso, il Napoli non m’è piaciuto: probabilmente sono stati sbagliati i dieci cambi dal primo minuto, ma chi è entrato in campo a partita in corso doveva mangiarsi un avversario con un uomo in meno. Bereszynski non mi è piaciuto, Spalletti ha detto che il Napoli non è una squadra che deve subire: è come se il gioco difensivo non fosse nelle corde della squadra”