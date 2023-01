Lo Monaco: "Kvaratskhelia? È un animale, ha un fisico importante! Cremonese? Se tolgo Lobotka e metto Gaetano..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il dirigente Pietro Lo Monaco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cremonese? Il Napoli ha cambiato tutta la squadra, sono mancati giusto i sincronismi: se tolgo un pilota come Lobotka e metto Gaetano, di grossa prospettiva ma come lo slovacco, i meccanismi non possono essere sempre gli stessi. Tutti hanno dimostrato di essere in linea con il discorso fatto sul Napoli, ovvero avere 22-23 giocatori sullo stesso livello. Contro la Cremonese non era facile, domenica si va a Salerno contro una squadra reduce dall’8-2: il Napoli troverà comunque una squadra agguerrita, ma se gioca come sa non c’è partita. Kvaratskhelia? È un animale, ha un fisico importante e per me sarà della partita contro la Salernitana”